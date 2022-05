Il bilancio delle Borse in 5 mesi di tensioni

Dopo aver toccato picchi a fine 2021, da inizio 2022 le Borse mondiale hanno registrato soprattutto ribassi, in particolare da febbraio in poi, con l’invasione russa dell’Ucraina. La guerra nell’Europa dell’Est si è aggiunta ad altri motivi di tensione come l’aumento dell’inflazione e l’incremento dei tassi di interesse, le code di pandemia. Correzioni degli indici azionari in questo contesto erano inevitabili. D’altro canto la crescita economica mondiale c’è ancora, seppur rallentata, e i risultati di una parte delle imprese quotate per ora tengono. Qual è dunque il bilancio di questi primi cinque mesi del 2022 e, soprattutto, cosa si può prevedere per le Borse nei prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e in replica alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Alberto Tocchio di Kairos. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.