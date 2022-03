Finzi Pasca a “Detto tra noi XL”

Nella seconda parte del programma spazio al confronto sull’attualità del conflitto russo-ucraino, con un focus sulle conseguenze per la Svizzera e per il Ticino. In primo piano resta il tema della neutralità, che ha spaccato l’opinione pubblica dopo la decisione del nostro Paese di aderire alle durissime sanzioni economiche contro Mosca decise dall’Unione Europea. Una decisione che ha fatto finire la Svizzera sulla black list del Cremlino. Potevamo chiamarci fuori oppure non avevamo alternative? È stato un atto di sottomissione all’UE, come affermano le destre, oppure un modo per non fare il gioco dell’aggressore, come ha spiegato il presidente della Confederazione Cassis?