Fari su Borsa di Zurigo, superfranco ed economia

Nonostante le oscillazioni di queste ultime settimane, la Borsa svizzera rimane a livelli elevati. Il franco è ormai molto vicino ai suoi massimi sull’euro e resta abbastanza forte anche sul dollaro americano. L’economia elvetica nel complesso ha tenuto meglio di molte altre, nonostante i nodi posti dalla pandemia. Questo è il quadro attuale, ora ricompaiono previsioni che indicano un prossimo peggioramento della situazione anche per la Svizzera. Ma queste previsioni di peggioramento hanno un fondamento solido? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.