Erez, Speziali vs Dadò e Tuor vs Sergi

A livello elvetico lo scontro politico è invece incentrato sul tema delle sanzioni. Dagli Stati Uniti è arrivato una dura critica al nostro Paese, accusato di essere un rifugio sicuro per i soldi di Putin e degli oligarchi. E mentre i socialisti vogliono espropriare i beni attualmente congelati in Svizzera delle persone sanzionate per donarli all’Ucraina per ricostruire il Paese, il presidente del PPD Pfister chiede che il Consiglio Federale sia più autonomo e incisivo nelle sanzioni contro Mosca “per un’Europa libera e democratica”.

Sullo sfondo resta il dibattito internazionale sulle responsabilità della guerra, sul pacifismo e sulle possibili vie d’uscita. Lo slogan “né con la Nato, né con Putin” continua a raggruppare maggioranze consistenti nell’opinione pubblica, così come sono moltissimi i contrari all’invio di armi all’esercito di Kiev per opporsi all’esercito russo. “Tutti ammettono l’aggressione e l’atroce massacro ordinato da Putin - ha scritto in proposito lo storico Andrea Ghiringhelli sulla Regione - ma poi non mancano le precisazioni e qualche giustificazione di troppo. Mai come in questo periodo abbondano le congiunzioni avversative, i ma e i però, i nondimeno e i ciò nonostante: perché – dicono alcuni – la complessità vieta le posizioni nette. (...) Talvolta si scopre un sospetto parallelismo fra i No Vax di ieri e i filoputinisti occulti e poi c’è l’immenso serbatoio dei luminari narcisisti, che pur di distinguersi non esitano a pronunciare sentenze assurde. (...) Mi hanno accusato di semplicismo. Io insisto: quando sono in ballo i valori del nostro ordinamento liberaldemocratico, i se e i ma mi suonano stonati”.