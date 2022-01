Effetto Omicron

Omicron ha cambiato tutto. La nuova variante del Covid si è diffusa alla velocità della luce in Svizzera come negli altri Paesi, modificando numeri, approcci e strategie. Sono esplosi i contagi, toccando numeri mai visti, ma ciò non ha portato a un boom dei ricoveri ospedalieri come accadeva in passato. Merito dei vaccini, ma anche di una nuova versione del virus che produce una malattia meno severa, soprattutto per chi si è sottoposto alla vaccinazione e in particolare per chi ha fatto la terza dose.