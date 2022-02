“E adesso il canone a 200 franchi?”

Ma se il voto di domenica è stato messo in archivio, una nuova grande battaglia politico-mediatica si staglia all’orizzonte. Un gruppo di associazioni, insieme all’UDC, si appresta a lanciare un’iniziativa popolare per ridurre il canone Serafe a 200 franchi. Una “nuova No Billag” come è già stata ribattezzata, anche se rispetto alla precedente iniziativa, che prevedeva la cancellazione del canone, la proposta in rampa di lancio appare più accattivante e con una base politica a sostegno ben più allargata.