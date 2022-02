Le carceri svizzere sono davvero degli hotel di lusso? Cosa si prova a passare le giornate sotto un sole a scacchi? Il reinserimento dei detenuti nella società è possibile? Per rispondere a queste e a tante altre domande sulla privazione della libertà, TeleTicino vi porta “Dietro le sbarre”, in uno speciale curato da Andrea Ramani.

Gli ospiti

Ospiti in studio il direttore della Strutture carcerarie ticinesi Stefano Laffranchini, il capo dell’Ufficio dell'assistenza riabilitativa Siva Steiner, lo psichiatra Michele Mattia e il giornalista Filippo Suessli. Ad accompagnare in questo viaggio “Dietro le sbarre” ci saranno le testimonianze di chi ha vissuto la prigione sulla propria pelle e chi invece ha scelto la Farera e la Stampa come luogo di lavoro.