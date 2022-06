Dalcol e i duelli sui permessi e sull’esercito

Il caso cova da tempo sotto la cenere della politica cantonale. Parliamo delle procedure adottate dal Dipartimento delle istituzioni di Norman Gobbi per il rilascio o il rinnovo dei permessi degli stranieri. Controlli spropositati e rifiuti o revoche per questioni minori: questa l’accusa mossa al DI. Una prassi nel frattempo modificata e adattata all’evoluzione della giurisprudenza, secondo Gobbi, che tuttavia ha sempre rivendicato sia l’agire legale del suo Dipartimento, sia l’impostazione politica che aveva portato a interpretare la legge in senso severo e restrittivo. Ma a una parte del Parlamento, l’area di centrosinistra, queste spiegazioni non bastano. Alcuni deputati mirano a verificare se l’agire del DI sia stato conforme alle leggi, senza abusi arbitrari. Per questo è stato ipotizzato l’avvio di un audit esterno. Un’ipotesi che Gobbi ha “bollato” come una vendetta politica per un altro audit, quello contro l’ex funzionario del DSS. A confrontarsi su questo spinoso tema, nella seconda parte di Detto tra noi XL in onda questa sera a partire dalle 19.30 su TeleTicino, saranno la deputata del PLR Natalia Ferrara e quella della Lega Sabrina Aldi. Le due Gran Consigliere dibatteranno anche di un tema di stretta attualità che vede i due partiti su fronti opposti, ovvero la riduzione delle imposte di circolazione.