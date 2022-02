Claudio Zali a “Detto tra noi XL”

Claudio Zali sarà il protagonista della prima parte della puntata di “Detto tra noi XL”, in onda questa sera su TeleTicino a partire dalle 19.30. Con il Consigliere di Stato leghista commenteremo innanzitutto la fine delle restrizioni che il Consiglio Federale comunicherà oggi, così come cercheremo di tracciare un bilancio di due anni di pandemia - cosa ha funzionato e cosa no - con uno dei ministri che meno si è espresso sulla materia.

Ma, pandemia a parte, la conversazione con Claudio Zali verterà soprattutto sull’attualità politica. Cosa pensa il Consigliere di Stato dei temi che hanno animato il dibattito? Pensiamo alla scuola, al salario minimo, al frontalierato che continua a crescere, alle finanze pubbliche, alla giustizia, alla crisi energetica. Non mancherà, infine, un passaggio sulla prossima campagna elettorale: dall’alleanza Lega-Udc, alle valutazioni sulla sua ricandidatura.