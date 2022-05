Chiesa contro tutti

Imprenditore, consigliere nazionale e presidente dell’Usam. Fabio Regazzi è uno degli uomini di spicco del centrodestra in Svizzera e in Ticino. La vittoria del “decreto Morisoli” alle urne lo scorso weekend ha segnato un punto importante per l’area politica che rappresenta. Un’area della quale però non faceva parte il suo partito, il Ppd. Partirà da qui la consueta conversazione che apre “Detto tra noi XL”, in onda questa sera su TeleTicino a partire dalle 19.30. I temi d’attualità dell’agenda politica e le prossime elezioni saranno al centro della chiacchierata con Regazzi.