Bertini e Mirante contro tutti

Per combattere l’inflazione occorre aumentare i salari. Parola di Guy Parmelin che lo scorso weekend ha lanciato un appello alle parti sociali affinché agiscano in questo senso. Secondo il Consigliere Federale UDC la guerra tra Russia e Ucraina renderà sempre più cara la vita in Svizzera e la prima soluzione è agire sugli stipendi.