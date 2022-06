Battaglia prima dell’estate

Per la politica non è ancora tempo di vacanze. I 90 parlamentari, prima di prendere paletta e secchiello per riposare e svagarsi in famiglia sotto l’ombrellone, hanno da regolare alcune cosette. E non di poco conto. Sui tavoli del Gran Consiglio ci sarà la modifica dell’imposta di circolazione che prende le mosse da un’iniziativa popolare del PPD che mira a lasciare nelle tasche dei ticinesi 30 milioni di franchi. Ma come andrà a finire? I fronti contrapposti sono ben tre. E poi non dimentichiamo che arriva in aula il Consuntivo 2021 con il suo deficit di 58,2 milioni. Ma soprattutto non possiamo dimenticare che con i conti del 2020 era nato il cosiddetto “Decreto Morisoli” capace di mandare in tilt la politica cantonale. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a La domenica del Corriere (dalle 18.30 su Teleticino) ospita Maurizio Agustoni, capogruppo PPD; Ivo Durisch, capogruppo PS; Daniele Caverzasio, deputato Lega; Sebastiano Gaffuri, vicecapogruppo PLR; Samantha Bourgoin, co-coordinatrice Verdi e Sergio Morisoli, capogruppo UDC.