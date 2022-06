Banche centrali e mercati finanziari

La Federal Reserve americana e altre banche centrali proseguono nel percorso di rialzi dei tassi di interesse, per contrastare un’inflazione che è alta. La Banca centrale europea ha preannunciato passi nella stessa direzione, ma solo da luglio in poi. La Banca nazionale svizzera a sorpresa si è mossa prima della BCE ed ha alzato il tasso guida sul franco. Tutti questi movimenti da parte dei maggiori istituti centrali quali riflessi hanno avuto sin qui e quali conseguenze potranno avere nei prossimi mesi sui mercati finanziari? In particolare, cosa si può prevedere ora per l’andamento delle principali Borse e valute? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Walter Lisetto di Axion Swiss Bank e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.