Arriva la stangata

C’è chi dice più 10, chi più 7, chi più 5. Quel che è certo è che l’anno prossimo ci sarà un forte aumento dei premi di cassa malati. Bisognerà come di consueto attendere l’autunno per “cifrare” esattamente il rincaro, ma considerati gli annunci di sventura, il dibattito politico in Svizzera e in Ticino è già partito ed è più animato che mai.

Intervistato dalla Regione una settimana fa, il direttore del DSS Raffaele De Rosa ha usato parole chiare: “Sono molto preoccupato, deluso e parecchio frustrato. Alcune previsioni stimano tremila franchi di spese in più l’anno per una famiglia con due bambini. Sono tanti soldi in un cantone, come il Ticino, che ha i salari mediani più bassi della Svizzera”.

Insomma un vero e proprio salasso è pronto ad abbattersi sul ceto medio, già colpito dal caro benzina e che potrebbe subire ulteriori picconate dagli effetti economici della guerra tra Russia e Ucraina. De Rosa non crea illusioni su un aumento dell’aiuto sociale come risposta d’emergenza: “È difficile prevedere un eventuale incremento dell’aiuto sociale. Molto dipenderà da quanto durerà la guerra, dall’impatto sull’economia, da come reagirà il mercato del lavoro”.

Le vere risposte si cercano a Berna. Sono diverse le proposte messe sul tavolo dai partiti per far fronte all’aumento dei premi. Ricette che però, lo sappiamo, faticano a trovare maggioranze. Ma quali sono quelle che hanno maggiori possibilità di successo? E soprattutto: siamo ancora in tempo per applicarle in modo da scongiurare la stangata?

In tutto questo resta spinoso e impopolare il tema dei costi, soprattutto in Ticino. Come dovremmo riorganizzarci, e a cosa dovremmo rinunciare, per avere un sistema sanitario più sostenibile da un punto di vista economico? E con l’invecchiamento della popolazione è possibile farlo?

