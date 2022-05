Aria di campagna e di elezioni

Mentre salgono le temperature in questo anticipo d’estate, sale anche la tensione in vista delle elezioni del 2023. La campagna è ormai partita, nelle segrete stanze si abbozzano le strategie per alleanze e liste. Quali sono gli scenari? Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne discute a La domenica del Corriere (dalle 19 su Teleticino) con il politologo Oscar Mazzoleni e quattro giornalisti: Sharon Bernardi, RSI; Laura Milani, Teleticino; Andrea Manna, LaRegione e Marco Bazzi, LiberaTV.