Una mattinata con Internet in down

Questa mattina a partire dalle 9:15 un grosso provider internazionale che fornisce servizi di alta affidabilità e di performance, nonché di sicurezza a milioni di portali online, ha riportato seri problemi di erogazione in tutta Europa. Il provider in questione è CloudFlare, ma non sono ancora state rese note le cause di questo grosso malfunzionamento. Stando a HD Blog, il malfunzionamento è stato rilevato alle 8:57, mentre alle 9:20 il team aveva già trovato e distribuito in rete una soluzione. Al momento sembra che molti siti e portali siano tornati a funzionare, ma Cloudflare invita comunque a monitorare la situazione.