Elon Musk acquista Twitter per 44 miliardi

Non poteva che affidare al suo account Twitter uno dei primi commenti successivi all’annuncio dell’acquisizione, da parte sua, del social network: “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che vuole dire libertà di parola”.

Alla fine, è riuscito a Elon Musk l’acquisto della piattaforma dei cinguettii, a un costo di 54,20 dollari per azione. L’operazione dovrebbe chiudersi già entro l’anno. Terminata l’acquisizione, valutata in 44 miliardi di dollari, Twitter lascerà la borsa di New York.