Apple volta pagina e dice addio all’iPod

Il comunicato di Apple

La multinazionale ha diffuso la notizia attraverso un comunicato stampa, in cui il vicepresidente del marketing – Greg Joswiak – ha però dichiarato che “Lo spirito dell’iPod continua a vivere. Abbiamo integrato un’incredibile esperienza musicale in ogni cosa, dall’iPhone all’Apple Watch”. Joswiak ha poi proseguito spiegando che “La musica è sempre stata al centro dell’attenzione di Apple, e renderla disponibile a centinaia di milioni di utenti come ha fatto l’iPod non solo ha avuto un impatto sull’industria musicale, ma ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa”. L’iPod Touch, stando a quanto dichiarato da Apple stessa, rimarrà quindi disponibile presso i punti vendita del marchio fino a esaurimento scorte.