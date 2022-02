Addio a Facebook e Instagram in Europa?

Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa se non sarà risolta la diatriba sui dati personali. È lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec, l’ente federale americano responsabile della vigilanza della borsa valori.

Pubblicità mirata Al centro dello scontro c’è il trattamento dei dati personali: se a Meta non verrà concessa l’opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani, il colosso potrà essere costretto a chiudere alcune delle sue attività nell’Ue. Secondo il gruppo diretto da Zuckerberg, la trasmissione di dati fra regioni e Paesi del mondo è essenziale per garantire la pubblicità mirata.

Lotta fra giganti Solo un anno fa, Facebook aveva lanciato negli Usa una campagna di informazione in favore della pubblicità mirata, ovvero creata ad hoc per ogni utente sulla base dei dati raccolti su di lui dalla piattaforma, anche nel contesto di una controversia con Apple, la quale voleva rendere più difficile per Facebook e altri social media la raccolta di dati personali attraverso gli iPhone.

Meta smentisce

Nonostante quanto affermato dal numero uno Zuckerberg nel suo rapporto alla Sec, un portavoce di Meta ha riferito che l’azienda non ha “assolutamente alcun desiderio e alcun piano” di ritirarsi dall’Europa. “Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi - aggiunge l’addetto stampa della società - si basa sul trasferimento di dati tra l’Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati”.