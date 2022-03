WhatsApp, in arrivo le reazioni ai messaggi

Funzionalità osservata per Android I ricercatori di WABetainfo non hanno dato un esempio grafico di come si presenterà questa nuova funzionalità, ma hanno solo condiviso il messaggio che comparirà sull’app di tutti gli utenti che utilizzano ancora una versione obsoleta dell’app, non in grado di supportare le reazioni come risposta, in cui vengono invitati ad aggiornare la stessa applicazione. Attualmente questa funzionalità è destinata ad Android, ma sarà presto disponibile per iOs e versioni desktop.

Altre novità

Già negli scorsi mesi, WABetainfo aveva rivelato che l’app stava prendendo in considerazione di dare maggiori possibilità di scelta sull’arco di tempo dopo il quale far sparire i messaggi effimeri (ovvero temporanei), introdotti alla fine del 2020, una funzionalità tuttavia ancora poco usata e conosciuta. Fra le novità si era già aggiunta la possibilità di velocizzare i messaggi vocali, così come quella di eliminare i messaggi prima o non appena vengono letti. Per i profili business sarà invece possibile impostare una foto copertina stile profilo Facebook, mentre non è prevista per gli utenti standard. Chi è quindi in possesso di un profilo business, tramite l’apposita icona-fotocamera potrà impostare l’immagine; in questo modo quando altre persone (compresi gli utenti standard) visiteranno un profilo aziendale potranno vedere l’immagine copertina. La data di rilascio di questa funzionalità, sia per Android che per iOs, è ancora da definire.