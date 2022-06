WhatsApp, in arrivo la modifica dei messaggi

Come e quando

Poter modificare un messaggio già inviato è una richiesta già fatta da anni da moltissimi utenti WhatsApp. Attualmente la funzione non è ancora attiva ma dovrebbe funzionare in modo semplice: una lunga pressione sul messaggio che si intende modificare in modo da selezionarlo (come già si fa oggi per altre funzioni), cliccare il menu a 3 punti e poi fare clic su “Edit”/”Modifica”. Una volta fatte le modifiche il messaggio potrà venir nuovamente inviato. Al momento non è ancora stata definita una finestra temporale per poter modificare un messaggio inviato, inoltre non si sa ancora se apparirà una scritta sul messaggio simile a quella che rimane dopo averne eliminato uno “per tutti” (“Questo messaggio è stato cancellato”). Neanche la data di uscita di questa funzione è ancora nota; guardando però lo screenshot pubblicato su WaBetaInfo, tratto dall’ultima beta di WhatsApp per Android, si può supporre che non manca molto ad essere provata dai beta tester. Una volta testata e approvata, questa funzione sarà disponibile su tutte le piattaforme: Android, iOS e Desktop.