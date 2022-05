TikTok sperimenta i videogame nelle chat

Tiktok sta conducendo una serie di test per introdurre i giochi nelle chat, con la volontà di aumentare il tempo che le persone spendono sulla piattaforma. La notizia, lanciata da Reuters online, rappresenterebbe una svolta di mercato importante per l’app che, da mesi, sente la pressione della concorrenza di Meta, soprattutto di Instagram. Secondo le ultime analisti di Business of Apps, TikTok ha raggiunto 1,2 miliardi di utenti attivi mensili alla fine del 2021 e prevede di arrivare a 1,5 miliardi entro la fine del 2022.

TikTok vuole crescere

Un test del progetto videogiochi sarebbe stato condotto, per ora, in Vietnam, paese dove l’uso dell’applicazione è molto elevato, con il 70% dei cittadini di età inferiore ai 35 anni. Stando a Reuters, la società ha iniziato a sperimentare i giochi nelle chat sfruttando la tecnologia HTML5, che ha velocemente sostituito la programmazione Java nel fornire contenuti dinamici a siti web. Tra i partner dell’iniziativa software house molto famose, tra cui Zynga, già attiva per lo sviluppo di videogiochi nei browser di navigazione internet e in social come Facebook.