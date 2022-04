TikTok app più scaricata da inizio 2022, Twitter sedicesima

Non si ferma la popolarità di TikTok. Il social network della cinese ByteDance risulta essere l’app più scaricata in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, a inizio 2022 superando quota 3,5 miliardi di download da quando è disponibile sul mercato.

Come riporta il sito Techcrunch, dall’inizio del 2022 TikTok è stato scaricato più di 175 milioni di volte e ha superato i 10 milioni di download negli ultimi nove trimestri, mentre YouTube ha superato la stessa soglia per otto trimestri consecutivi. Nessuna app ha avuto più download di TikTok dall’inizio del 2018, anno in cui WhatsApp ha avuto 250 milioni di download in tutto il mondo, sempre secondo il rapporto di Sensor Tower. Considerando i download complessivi degli Stati Uniti, TikTok è stata la migliore app per ogni trimestre dal primo trimestre del 2021. L’ultima app a battere TikTok è stata Zoom nel quarto trimestre del 2020, applicazione esplosa in piena pandemia e lockdown.