Dopo la pandemia la digitalizzazione perde slancio

La digitalizzazione della vita quotidiana in Svizzera ha perso slancio con la graduale eliminazione delle misure di protezione contro il Covid. Meno persone usano regolarmente servizi di streaming come Netflix e i social media o partecipano a videoconferenze.

Il sondaggio È quanto emerge dal sondaggio “Osservatorio della società digitale e della solidarietà 2022” realizzato dal centro di ricerca Sotomo per conto della Fondazione Sanitas. Il 50% dei partecipanti ha detto di usare regolarmente i servizi di streaming. Nel 2021, erano il 60%. La proporzione di utenti regolari è comunque più alta rispetto a prima della pandemia: nel 2019 era infatti del 37%.

Il ruolo della pandemia

La spinta alla digitalizzazione innescata dalla pandemia si nota ancora anche per quanto riguarda l'uso di software per videoconferenze e videotelefonia. La percentuale di coloro che usano regolarmente queste tecnologie è scesa dal 59 al 50% nell'anno in corso rispetto al 2021. All'inizio del 2020 era solo il 33%.