Sessualmente desiderabile? “È anche una questione politica”

Anche la politica influenza il modo in cui gli esseri umani fanno sesso e determina chi viene considerato sessualmente desiderabile. Lo sostiene Amia Srinivasan, filosofa inglese specialista del tema. “Certamente il sesso è una questione molto privata e intima, ma può anche essere allo stesso tempo politica”, spiega la 37enne in un’intervista pubblicata oggi dal Blick. Il fatto di desiderare una persona può sembrare molto naturale. “Ma chi troviamo attraente viene influenzato da dove e come siamo cresciuti e dal nostro ambiente. È come con la musica. Pensiamo che sia una questione di gusti. Ma se ci piace uno stile di musica dipende anche da quello che c’è alla radio o da quello che è considerato buona musica nella società”.

“Lo si può vedere chiaramente sulle app di incontri”, argomenta la professoressa all’università di Oxford. “Su Grindr, un’applicazione per uomini omosessuali, alcuni scrivono nel loro profilo che non vogliono asiatici o neri. E ci sono anche modelli di comportamento comparabili sulle app per gli eterosessuali”. “Credo che i nostri gusti siano anche innati, ma non solo”, prosegue Srinivasan. “Quando qualcuno dice di non essere attratto dagli asiatici, io mi chiedo: come fa a saperlo? Non ha incontrato tutti gli uomini asiatici del mondo. Con tali affermazioni, ci poniamo inconsciamente dei limiti riguardo alle persone che sono anche considerate desiderabili nella società”.

Nel libro “The Right od Sex” (”Il diritto al sesso”, in pubblicazione anche in italiano) l’esperta parla di “fuckability” (scopabilità), la qualità di essere desiderabile come amante, e della gerarchie che su essa si basano. “Nella graduatoria della scopabilità si tratta di stabilire quali corpi danno lo status più alto. Le bionde attraenti figurano in alto, le donne nere o i maschi asiatici sono in fondo alla classifica”. Secondo Srinivasan non esiste comunque un diritto al sesso. “Non credo che tutti abbiano il diritto di essere desiderati. Perché questo significherebbe che qualcuno sarebbe obbligato a soddisfare quel bisogno”. La specialista nota inoltre che le donne che hanno difficoltà a trovare partner sessuali lanciano slogan come “tutti i corpi sono belli”, mentre gli uomini eterosessuali sessualmente emarginati spesso reagiscono con una rivendicazione dei corpi femminili.