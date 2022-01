Resistenza ad antibiotici: oltre 1,2 milioni di morti in un anno

Sono oltre 1,2 milioni le persone morte in un solo anno nel mondo, nel 2019, a causa di infezioni antibiotico-resistenti; quasi 5 milioni quelle morte sempre a seguito di questi germi resistenti, ma non direttamente a causa di essi. Si tratta di un numero di vittime maggiori di quelle uccise nello stesso anno da HIV/AIDS (860’000) o malaria (640’000). È quanto emerso in un lavoro pubblicato sulla rivista The Lancet, il primo a valutare a livello globale l’impatto in vite umane della resistenza agli antibiotici. Condotto da Chris Murray dell’università di Washington (a Seattle, Washington, Usa), il rapporto stima i decessi legati a 23 patogeni e 88 combinazioni di patogeni-farmaci in 204 paesi nel 2019.