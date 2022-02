Premio Wolf per la fisica a una donna: non succedeva da 44 anni

Per la prima volta dopo 44 anni il prestigioso premio Wolf per la fisica è stato assegnato a una donna: si tratta di Anne L'Huillier, una scienziata di origini francesi che lavora all'Università di Lund in Svezia. Condivide il riconoscimento con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e della fisica degli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi", rende noto l'Accademia nazionale dei Lincei di Roma, di cui Anne L'Huillier è Socio Straniero.

Il precedente

Il premio Wolf, dotato di 100'000 dollari, è un riconoscimento assegnato dal 1978 dalla Fondazione Wolf, con sede in Israele, a scienziati e artisti viventi che si sono distinti per il bene dell'umanità e dei rapporti fra i popoli. Le categorie sono: agricoltura, chimica, matematica, medicina, fisica e arte. Quello per la chimica è generalmente considerato il riconoscimento più prestigioso dopo il premio Nobel. Prima di L'Huillier, il premio Wolf per la fisica era stato assegnato solo a un'altra donna, la scienziata cinese Wu Jianxiong, premiata nel 1978. Da allora sono stati insigniti 64 uomini, tra cui - nel 2017 - gli astrofisici svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, le cui ricerche hanno permesso nel 1995 la scoperta del primo pianeta al di fuori del sistema solare. Fra gli altri vincitori noti a livello internazionale compaiono anche Stephen Hawking e Peter Higgs.