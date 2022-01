Omicron: carica virale non causa alta trasmissibilità

Risultato “sbalorditivo” Benjamin Meyer, un virologo dell’Università di Ginevra, si è detto sbalordito dei risultati ottenuti da Grad. “Naturalmente si potrebbe pensare che una maggiore trasmissibilità sia associata a una maggiore carica virale”, afferma in un articolo pubblicato sul sito web di Nature, e che riassume ambo i lavori. Con i suoi colleghi ha dunque fatto un ulteriore passo avanti nella ricerca, misurando non solo l’RNA virale, ma anche il numero di particelle infettive sui tamponi di 150 volontari. Con questo metodo più rigoroso, non è stata trovata alcuna differenza significativa tra la carica virale dei soggetti vaccinati colpiti da Omicron e quelli da Delta.

Un tampone per uscire dall’isolamento

Il team di Meyer ha inoltre esaminato nel dettaglio i campioni di soggetti vaccinati ma comunque contagiatisi con la Delta. I ricercatori hanno così scoperto che circa la metà conteneva ancora il virus capace di infettare cinque giorni dopo il test positivo. A una conclusione simile sono giunti a Boston analizzando persone con Omicron. Non vi è un chiaro approccio universale sul momento dopo il quale le persone infettate non sono più contagiose per gli altri. Entrambi gli studi raccomandano alle autorità di imporre un tampone negativo come condizione per uscire dall’isolamento dopo cinque giorni, oltre alle ben note misure come l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.