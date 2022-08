La Terra ha inserito “il turbo”

Convinzioni smentite dai dati Quello che sorprende maggiormente, tuttavia, è che per decenni si era creduto che la Terra stesse rallentando, non accelerando! E proprio per via di questa convinzione era stato implementato l’utilizzo di “secondi intercalari”, frazioni di secondo aggiunte, o tolte, al tempo coordinato universale al fine di mantenere la coordinazione con il giorno solare medio. Dal 2020, però, gli scienziati hanno cominciato a registrare l’inversione del trend, rilevando giornate sempre più brevi, fino a quella del 29, dove le registrazioni hanno dato risultati senza precedenti.

Cause e possibili conseguenze

Come detto, non c’è ancora una spiegazione a questo fenomeno. Proprio per questo, gli studiosi stanno dedicando tempo e attenzione al tema, con ricerche che considerano tre principali teorie, tutte logiche e plausibili allo stesso modo. La prima è che questa velocizzazione potrebbe essere connessa allo scioglimento delle calotte polari, quindi all’alleggerimento delle due zone terrestri che condizionano in maggior misura il moto terrestre; la seconda riguarda invece il nucleo della Terra, che da un paio d’anni starebbe attraversando un periodo di movimenti molto agitati che impediscono di prevedere e prevenire una sua evoluzione; l’ultima va ricondotta ai “chandler wobble”, piccole oscillazioni dell’asse terrestre, studiate per la prima volta nel 1891. Quest’ultima ipotesi si traduce in un moto minore del nostro pianeta con il conseguente effetto dello spostamento ciclico dell’asse di rotazione di 3-4 metri dal Polo Nord con un periodo di 433 giorni. Ma per convalidare questa teoria serviranno ulteriori studi e ricerche, anche se attualmente risulta la più credibile.