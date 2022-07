Aveva un sogno nel cassetto e ieri lo ha coronato. Un sogno durato 7 ore e 5 minuti. Prima di realizzarlo ha dovuto aspettare oltre 50 minuti davanti alla porta della Stazione Spaziale, forse per problemi di pressurizzazione della camera di compensazione della Stazione Spaziale. Lì fuori, oltre l’oblò, lo spazio la stava aspettando. Samantha Cristoforetti è stata la prima ad uscire ed effettuare la sua passeggiata spaziale. È la prima donna europea a spasso fra le stelle. Insieme all’astronauta russo Oleg Artemyev è infatti uscita dalla Stazione Spaziale Internazionale per un’attività extra-veicolare di manutenzione.

Rientro anticipato

La passeggiata spaziale è durata 7 ore e 5 minuti. Un’ora in meno del previsto. Verso le 23:00 ora svizzera il centro di controllo di Mosca ha infatti deciso di far rientrare i due astronauti per motivi di sicurezza. Le batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute spaziali rischiavano infatti di non avere autonomia sufficiente per completare la missione e così l’ultima operazione prevista è stata rimandata.