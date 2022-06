Buoni risultati nella terapia del tumore al cervello

Al congresso sul cancro Asco di quest'anno, Novartis presenta una terapia combinata di Tafinlar (Dabrafenib) e Mekinist (Trametinib). Con pazienti fra 1 e 17 anni con tumore al cervello si è rivelata più efficace della chemioterapia, si legge in un comunicato odierno.

Formula in forma liquida Nello studio la formula viene presentata in forma liquida, più facile da somministrare rispetto a una chemioterapia. Il nuovo rimedio ha ottenuto anche risposte migliori dai pazienti rispetto alla terapia tradizionale.

I dati

I risultati della fase II/III mostrano che con la nuova terapia i pazienti in media hanno vissuto 20,1 mesi senza un ritorno della malattia o un peggioramento delle condizioni. Nell'86% dei casi il tumore si è ristretto, un dato che arriva solo al 46% con la chemioterapia tradizionale. Tafinlar + Mekinist ha già l'approvazione delle autorità americane come farmaco antitumorale per i bambini.