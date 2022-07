Vaiolo, il 95% delle infezioni da rapporti sessuali

Secondo uno studio, il 95% dei casi di vaiolo delle scimmie sono il risultato di infezioni causate da contatti sessuali. Gli scienziati hanno valutato 528 infezioni confermate in 16 paesi tra il 27 aprile e il 24 giugno. «È importante sottolineare che il vaiolo delle scimmie non è una malattia venerea tradizionale, ma può essere trasmesso attraverso qualsiasi tipo di stretto contatto fisico», ha detto John Thornhill, autore dello studio pubblicato giovedì sul New England Journal of Medicine. «Tuttavia, il nostro lavoro suggerisce che la maggior parte delle trasmissioni sono legate all’attività sessuale, principalmente, ma non esclusivamente, tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini”. Secondo lo studio, il 98% degli infetti erano omosessuali o bisessuali. Il 41% era infetto dal virus dell’HIV e l’età mediana era di 38 anni.