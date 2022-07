Vaiolo, “Finora 14mila casi”

“Sul vaiolo delle scimmie, quest’anno sono stati segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità quasi 14mila casi confermati, provenienti da oltre 70 paesi e territori”, ha detto oggi il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Maggior parte dei casi in Europa

“Finora sono stati segnalati cinque decessi, tutti in Africa”, ha aggiunto, precisando che “la maggior parte dei casi continua a essere segnalata dall’Europa, principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Anche se stiamo assistendo a una tendenza al calo in alcuni paesi, altri stanno ancora registrando un aumento e sei paesi hanno segnalato i loro primi casi la scorsa settimana”.

Comitato d’emergenza

Il direttore generale dell’Oms ha fatto sapere che oggi il Comitato di emergenza per i regolamenti sanitari internazionali dell’Oms “si riunirà di nuovo per esaminare gli ultimi dati e per valutare se l’epidemia costituisca un’emergenza di salute pubblica di interesse internazionale”. Secondo l’ultimo bollettino di sorveglianza congiunto realizzato dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms, al 19 luglio ammontavano a 10.604 i casi di vaiolo delle scimmie segnalati nella regione europea dell’Oms. I casi segnalati sono 2.366 in più della scorsa settimana, quando erano stati 8.238.