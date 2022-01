Vaccino per Omicron, Pfizer avvia test clinici

Tre categorie

I test saranno svolti su un campione di 1’420 adulti sani di età compresa fra i 18 e i 55 anni. Il campione sarà suddiviso in tre categorie. Nella prima, i partecipanti allo studio hanno già ricevuto due dosi del vaccino Pfizer attuale fra 90 e 180 giorni prima della somministrazione del vaccino adattato a Omicron, che sarà dato loro in una o due dosi. Nella seconda categoria, gli individui testati hanno ricevuto tre dosi del vaccino Pfizer attuale fra 90 e 180 giorni prima dello studio, con il quale viene iniettata loro una dose del vaccino adattato o una quarta dose del vaccino attualmente in circolazione. Infine, i partecipanti della terza categoria non hanno ricevuto alcuna dose di alcun vaccino Covid: a loro saranno somministrate tre dosi del vaccino adattato a Omicron.