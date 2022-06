Un sensore sottopelle per l’efficacia dei farmaci

Un sensore più sottile di un francobollo, biocompatibile e bioriassorbibile, impiantabile sottopelle riuscirà a monitorare in tempo reale alcuni parametri del corpo come il pH e l'efficacia dei farmaci somministrati, aprendo così la strada a nuove procedure cliniche e diagnostiche. È il risultato di una ricerca del team di ingegneri elettronici del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università di Pisa, coordinati da Giuseppe Barillaro, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e Surflay Nanotec GmgH di Berlino.

“Dopo 5 giorni si degraderà all’interno del corpo”

“Il livello del pH, da cui emerge un’eventuale acidificazione dei tessuti - spiega Giuseppe Barillaro - è, tra l'altro, indicativo dell'insorgenza e della progressione di malattie come il cancro e problemi cardiaci. Finora la misura del pH viene svolta con analisi di laboratorio, che richiedono in genere il prelievo di fluidi corporei e non riescono a misurare l'eventuale acidificazione di una zona di interesse specifico con elevata accuratezza. Il nostro sensore, costituito da una membrana di silicio nanostrutturato ricoperta da un polimero fluorescente riesce a fornire un risultato immediato, accurato e soprattutto continuo nel tempo del livello di pH nel tessuto di interesse. È sufficiente illuminare la zona della pelle in cui il sensore è impiantato con una luce verde ed esso emetterà una luce rossa più o meno intensa, indicativa del livello di pH. Infine, il sensore, che funzionerà per circa 5 giorni, si degraderà dopo l'uso all'interno del corpo, senza necessità di rimozione chirurgica”.