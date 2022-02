Roche, Covid meno virulento: incasserà 2 miliardi in meno

“Ci aspettiamo che l’impatto della pandemia inizi a indebolirsi nel secondo trimestre del 2022”, ha annunciato il Ceo Severin Schwan durante una conferenza telefonica. Per quanto riguarda i test Covid è probabile che la domanda diminuisca prima. In relazione ai farmaci, per contro la crisi del coronavirus ha come noto effetti contrastanti: da una parte stimola lo smercio di preparati specifici, mentre dall’altra fa diminuire le vendite in altri settori terapeutici, perché i pazienti si tengono lontani da medici e ospedali per paura di contagiarsi.