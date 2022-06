Picchi di smog e caldo: aumento rischio morte

Nelle giornate in cui il caldo e l'inquinamento atmosferico estremo si presentano contemporaneamente, il rischio di mortalità aumenta del 21%, secondo uno studio coordinato dalla University of Southern California di Los Angeles. La ricerca, pubblicata sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ha analizzato oltre 1,5 milioni di decessi avvenuti in California tra il 2014 e il 2019. È stato rilevato che, rispetto ai giorni senza condizioni estreme, i giorni di caldo record comportavano un aumento del 6,1% del rischio di morte. Nei giorni di inquinamento atmosferico estremo, l'aumento della mortalità era del 5%. Nei giorni in cui questi due fattori erano entrambi presenti, l'effetto sinergico provocava un rischio più alto del 21% di decessi.