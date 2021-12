Novavax, “Molti pazienti ce lo chiedevano”

L’Ema ha approvato il quinto vaccino anti-Covid: è il preparato dell’americana Novavax, basato su una tecnologia differente rispetto a quella dell’mRna applicata all’interno dei vaccini di Pfizer e Moderna. Un dettaglio non da poco, in quanto il nuovo vaccino (non ancora omologato in Svizzera) potrebbe essere una risposta ai dubbi di molti scettici, diffidenti nei confronti della nuova tecnologia a mRna.