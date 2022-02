Novartis: utile netto in forte crescita nel 2021

Risultati positivi lo scorso anno per Novartis: l’utile netto ha raggiunto i 24 miliardi di dollari, a fronte di 8,1 miliardi registrati nel 2020.

Soltanto la vendita della partecipazione in Roche ha generato 14,6 miliardi nelle casse, indica oggi il gigante farmaceutico. Gli azionisti vedranno crescere il dividendo da 3,00 a 3,10 franchi. Per quanto riguarda l’ultimo trimestre del 2021, Novartis ha realizzato un giro d’affari di 13,23 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata del 6%, precisa ancora il gruppo basilese.

In “calo” il guadagno del ceo

Il presidente della direzione di Novartis Vasant Narasimhan ha guadagnato di meno nel 2021, ma la sua retribuzione è rimasta eccezionale. Stando al rapporto d’esercizio diffuso oggi, nel secondo anno della pandemia il manager americano ha incassato 11,2 milioni di franchi, a fronte dei 12,7 milioni ricevuti nel 2020. Il taglio dei compensi si spiega con l’entità inferiore dei ricavi sul piano di remunerazioni a lungo termine.

Per accumulare la cifra ottenuta dal 45enne, un normale dipendente in Svizzera (stipendio mediano) deve lavorare per 143 anni. Per un ticinese, che gode di una busta paga media inferiore, il periodo di tempo sale a 174 anni.

La pioggia di milioni ha interessato tutta la direzione di Novartis, che nel 2021 ha visto i conti in banca lievitare di 56,6 milioni (58,8 milioni nel 2020). La squadra ai vertici è così stata retribuita come un reggimento di 721 svizzeri o di 879 ticinesi. All’insieme del consiglio di amministrazione sono andati 8,6 milioni (8,7 l’anno prima), al suo presidente Jörg Reinhardt 3,8 milioni (dato stabile).