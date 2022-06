Il Long Covid dei bambini: sbalzi d’umore e mal di stomaco

Hanno quindi somministrato alle famiglie un questionario con domande sui 23 sintomi tipici del long Covid. Le risposte ottenute da 10’997 casi confermati e 33’016 che non avevano mai avuto la malattia evidenziano che gli under 14 del primo gruppo avevano maggiori probabilità di manifestare disturbi a lungo termine e in media sono durati per più di 2 mesi. In particolare, tra 0 e 3 anni, il 40% di chi aveva avuto Covid ha manifestato sintomi, a fronte del 27% di chi non lo aveva avuto, e i disturbi più frequenti sono stati sbalzi d’umore, eruzioni cutanee e mal di stomaco. Nella fascia 4-11 anni sono stati il 38% rispetto al 34% e hanno riportato soprattutto sbalzi d’umore, difficoltà a concentrarsi, eruzioni cutanee. Mentre, fra i 12-14enni, aveva avuto sintomi il 46% di chi aveva avuto il Covid e il 41% del gruppo controllo e, in questo caso, si è trattato per lo più di affaticamento, sbalzi d’umore e difficoltà a concentrarsi.