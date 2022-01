Ffp2 riduce la distanza di sicurezza a un metro

Stabilire una distanza di sicurezza universale per essere al riparo da un’infezione di Covid-19 è quasi impossibile, in quanto occorre tenere conto di diverse variabili. Tuttavia le mascherine, specialmente le Ffp2, forniscono un’elevata protezione, indipendentemente dall’ambiente nel quale ci si trova. È la conclusione a cui giunge uno studio dell’Università di Padova, svolto in collaborazione con centri di ricerca italiani, austriaci e svedesi.

Ambiente, carica virale ed “evento respiratorio”

Gli autori dello studio mettono in evidenza come le stime che emergono dal modello siano in accordo con le più recenti evidenze sperimentali. Dai valori emersi si capisce che non esiste una distanza di sicurezza “universale”, in quanto essa dipende dalle condizioni ambientali, dalla carica virale e dal tipo di evento respiratorio. Ad esempio, nel caso in cui una persona senza mascherina emettesse un colpo di tosse (con media carica virale), si può avere un alto rischio di contagio entro i 2 metri in condizioni di umidità relativa media, mentre diventano 3 metri con alta umidità relativa.