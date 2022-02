Educazione sessuale: trascurato il piacere

Malgrado il sesso sia strettamente legato all’erotismo e al piacere, questo aspetto viene ampiamente trascurato nei programmi di educazione e salute sessuale. È la conclusione a cui giunge una ricerca realizzata da Pleasure Project in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

E il desiderio sessuale?

Tutti parlano del diritto alla salute sessuale e riproduttiva, eppure il desiderio sessuale - un motivo importante per cui le persone fanno sesso - è affrontato nella maggior parte del mondo in modo carente, sostiene Pleasure Project, che per realizzare la ricerca, pubblicata sulla rivista online “PLOS ONE”, ha esaminato centinaia di studi sull’argomento. L’educazione e l’informazione riguardano infatti perlopiù la paura e il rischio di malattie, indica Pleasure Project, gruppo che sostiene dal 2004 l’inclusione del piacere e del divertimento nell’educazione sessuale.

Approfondire esperienze erotiche

Quando si spiega l’uso del preservativo, non si dovrebbe ad esempio unicamente trattare il tema del come evitare le malattie trasmissibili, ma bisognerebbe spiegare che il profilattico può portare anche a esperienze molto erotiche. L’erotismo e il piacere fanno del resto parte della definizione di sessualità fornita dall’OMS: “comprende il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione”. La sessualità “viene vissuta ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, credenze, attitudini, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni”.