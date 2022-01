Deltacron? ‘Probabili contaminazioni in laboratorio’

I casi individuati a Cipro

In precedenza circolavano notizie con riferimento a un’intervista concessa all’emittente locale Sigma TV dal professor Leontios Kostrikis dell’Università di Cipro, nella quale affermava di aver individuato 25 casi di Deltacron, una combinazione delle varianti del Covid-19 Delta e Omicron, all’origine di infezioni. “È del tutto possibile che ci siano ricombinazioni, ma finora non sono stati osservati importanti focolai con tali varianti”, ha dal canto suo sottolineato Neher. “Ma per quanto riguarda i genomi individuati a Cipro molto probabilmente non si è in presenza di combinazioni” tra Delta e Omicron. Anche un membro dello Stato maggiore della crisi pandemica greco, Gikas Magiorkinis, ha spiegato che le conclusioni di Kostrikis sono false. “Le prime analisi mostrano che si tratta di un errore tecnico del laboratorio”, ha twittato l’epidemiologo. Da parte sua Kostrikis ha oggi ribadito la correttezza dei suoi risultati.