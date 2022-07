Covid, in 7 giorni 6,6 milioni di casi nel mondo, 12’600 i decessi

Nel mondo, dal 18 al 24 luglio 2022, sono stati segnalati 6,6 milioni di nuovi casi di Covid-19, un numero simile a quello della settimana precedente. Come simile è stato il numero di nuovi decessi settimanali (oltre 12'600). E' quanto riporta l'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che conferma la variante Omicron nel 90% dei campioni sequenziati e, tra questi, la sottovariante Omicron BA.5 rappresenta oltre il 52%.

Da inizio pandemia al 24 luglio, sono stati confermati oltre 567 milioni di casi e oltre 6,3 milioni di decessi a livello globale. Il numero di nuovi casi settimanali è aumentato nella regione del Pacifico Occidentale (+52%), del Mediterraneo Orientale (+45%) e del Sud-Est Asiatico (+13%), mentre è diminuita in Africa (-44%), Europa (-24%) e Americhe (-12%). Il numero di decessi settimanali sono aumentati soprattutto nel Mediterraneo orientale (+88%), mentre sono calati in Europa (-6%). A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi settimanali è stato in Giappone (969'068, +73%), Usa (860'097, -3%), Germania (565'518, -16%) e Italia (531'327, -26%). Il numero più alto di nuovi decessi settimanali sono stati segnalati dagli Usa (2'637, +3%), Brasile (1'396, -20%) e Italia (952, +21%) e Spagna (810, +33%).