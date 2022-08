Covid, diminuiscono i casi in Ticino

È in discesa la curva dei contagi da coronavirus in Ticino. Negli ultimi 7 giorni i casi registrati sono stati 1'153, il 38% in meno rispetto alla scorsa settimana. Nei reparti Covid degli ospedali si trovano 76 pazienti, una diminuzione del 32% rispetto agli ultimi dati. In cure intense, invece, sono ricoverate 5 persone. Sei i decessi registrati nel corso dell’ultima settimana.