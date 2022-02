Costi analisi mediche: Svizzera molto più cara rispetto all’estero

“Mister prezzi” ha effettuato un confronto delle dieci analisi che generano i costi più elevati in Svizzera con quelli praticati in Francia, Germania e Paesi Bassi. Ebbene, dai risultati emerge che “tutte le tariffe prese in considerazione sono più alte in Svizzera rispetto all’estero” e che “in alcuni casi le differenze sono enormi”, si legge in una nota odierna.

Meierhans cita, a mo’ di esempio, un esame del sangue 31 volte più caro in uno studio medico svizzero rispetto a uno tedesco. Altro esempio: l’analisi della creatinina (in particolare per la diagnostica o il monitoraggio dell’insufficienza renale) è 18 volte più costosa nella Confederazione in confronto alla Germania. Rispetto ai tre Paesi di riferimento (i due confinanti e l’Olanda) le dieci analisi sono in media 2,3 volte più elevate se effettuate in laboratori specializzati in Svizzera. Per quanto riguarda gli studi medici, le tariffe elvetiche sono in media 4,5 volte più alte.