BA.5, la sottovariante dell’ondata portoghese

L’indiziato numero uno della ripresa della pandemia in Portogallo è la nuova sottovariante BA.5 di Omicron, che il 30 maggio, secondo i dati dell’Istituto nazionale di salute portoghese (Insa), contava per l’87% delle infezioni. Ancora l’8 maggio questa quota si poneva poco sotto la soglia del 20%, comunque ben più alta dell’1% circa di Paesi come Germania, Regno Unito e Francia.

Le caratteristiche Oltre alla maggiore contagiosità data dalle mutazioni, secondo Francesco Broccolo l’aumento dei casi in Portogallo è spiegabile anche con la maggiore capacità di BA.4 e BA.5, rispetto alle altre sottovarianti di Omicron, di sfuggire agli anticorpi dati da vaccino e infezioni passate. Inoltre, come la variante Delta, anche la BA.5 è sinciziogena, ossia le cellule polmonari infettate dal virus si fondono con quelle adiacenti sane non infettate.

Schema non automatico

Per Broccolo sorgono quindi “dei dubbi su quanto si è detto finora, a proposito del fatto che il virus si evolve verso un’attenuata patogenicità”. D’altronde, per il virologo, l’esperienza della pandemia insegna che lo schema “nuova variante, minore pericolosità” non è per forza vero: “L’arrivo della variante Delta ha dimostrato che questa era più patogena rispetto al virus ancestrale”, spiega all’Ansa. “Poi è arrivata la Omicron BA.1, che aveva una patogenicità inferiore a quella della Delta, e adesso stiamo vedendo che BA.4 e BA.5 sono più patogene rispetto a BA.2 e hanno recuperato due mutazioni della Delta: a fronte di queste osservazioni - aggiunge - dobbiamo dire che il virus SarsCoV2 non necessariamente si evolve per divenire un virus attenuato”.