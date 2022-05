Rinviato il concerto di Eric Clapton a Zurigo per Covid

L’artista è risultato positivo al Covid dopo la sua esibizione alla Royal Albert Hall, motivo per cui viene annullato non solo il concerto a Zurigo ma anche quello in calendario mercoledì a Milano, indica la nota. “Eric spera di riprendere il tour con l’esibizione a Bologna il 20 maggio”, continua il comunicato. Clapton intende recuperare i concerti entro l’anno. Il management sta lavorando “a pieno ritmo” sulle date sostitutive. I biglietti restano validi.