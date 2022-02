Nuova Zelanda, pappagallo ruba GoPro

In Nuova Zelanda un pappagallo cleptomane ha rubato una telecamera GoPro piazzata da alcuni turisti proprio per riprendere la comunità locale di pappagalli montani Kea, e ha poi ripreso in soggettiva straordinarie immagini del suo volo lungo le pendici di una collina e, infine, una volta posatosi su un albero, del suo attacco alla stessa telecamera con il becco. Il pappagallo di montagna Kea, dal piumaggio grico-marrone, nativo della Nuova Zelanda, è noto per rubare oggetti piccoli e possibilmente luccicanti, come una gazza.