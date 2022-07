Vad Vuc, stop forzato

“Il nostro Cerno si deve fermare ai box per qualche mese a causa di un problema fisico. Siamo costretti ad annullare i concerti previsti per l’estate”. È con un post su Facebook che i Vad Vuc comunicano ai fan la pausa dai concerti che la band è costretta a fare. Tutti i live previsti e già pianificati per l’estate sono quindi cancellati. “Chi avesse già acquistato i biglietti in prevendita potrà senz’altro rivolgersi direttamente agli organizzatori, che ringraziamo per la comprensione e l’amicizia”, scrive ancora la band.